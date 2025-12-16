رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان از تخصیص ۳ میلیارد تومان اعتبار استانی برای تکمیل عملیات مرمت موزه‌های مفاخر و فرش این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجاهد کرباسی گفت: با نظر مساعد و عنایت ویژه نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ویژه شهرستان اردکان، ۳ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی برای اتمام مرمت این دو مجموعه فرهنگی ـ گردشگری اختصاص‌یافته است که از این میزان، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به موزه مفاخر اردکان و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به موزه فرش اردکان تعلق دارد.

وی افزود: موزه مفاخر اردکان که در بنای تاریخی خانه آیت‌الله خاتمی قرار دارد و همچنین موزه فرش اردکان، از مراکز شاخص فرهنگی شهر محسوب می‌شوند و تکمیل مرمت آنها نقش مؤثری در افزایش جذابیت گردشگری اردکان خواهد داشت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان اظهار امیدواری کرد با تخصیص این اعتبار، عملیات مرمت این دو موزه در آینده نزدیک به پایان برسد و هرچه زودتر آماده بازدید عموم شود.