نمایشگاه سوغات و هدایا ویژه شب یلدا با حضور تولیدکنندگان و هنرمندان محلی در زاهدان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از صنایع دستی، خوراکی‌های محلی و هدایای متنوع با قیمت‌های مناسب عرضه می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند خریدی متفاوت برای بلندترین شب سال داشته باشند.

هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی ظرفیت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضایی شاد و صمیمی برای شهروندان است این نمایشگاه از بیست و سوم تا بیست و نهم آذر ماه پذیرای بازدیدکنندگان است.