در دیدار فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) با استاندار آذربایجانغربی ظرفیتهای این قرارگاه در پیشبرد طرحهای کلان استان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار عبدالرضا عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) عصر امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار ضمن قدردانی از نقشآفرینی قرارگاه خاتمالانبیاء در اجرای پروژههای ملی و استانی، خواستار گسترش همکاریها بهویژه در مناطق کمترتوسعهیافته و مرزی شده و گفت: این همکاری گامی مؤثر در رونق اقتصادی، اشتغالزایی و بهبود شاخصهای توسعه آذربایجانغربی خواهد بود.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) نیز با اشاره به آمادگی این قرارگاه برای مشارکت در پروژههای راهسازی، آب و فاضلاب، انرژی و طرحهای محرومیتزدایی استان، افزود: همافزایی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع و تسریع در خدمترسانی به مردم آذربایجانغربی ضروری است.
در این دیدار طرفین با تأکید بر توسعه زیرساختها و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی استان، ظرفیتهای قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) را در پیشبرد طرحهای کلان آذربایجانغربی بررسی کردند.