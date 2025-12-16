مطالبه شهروندان درهشهر برای بهبود کیفیت نان
کیفیت نان در این شهرستان به یکی از موضوعات مورد توجه شهروندان تبدیل شده، مطالبهای که با تأکید مردم بر دریافت نان مطلوب و پیگیری مسئولان ذیربط، در دستور کار دستگاههای نظارتی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ شهروندان درهشهر معتقدند افزایش قیمت نان باید با ارتقای کیفیت، کاهش دورریز و تحویل نان مطلوب به مردم همراه باشد، بررسیهای میدانی خبرنگار ما نشان میدهد نانوایان، پایین بودن کیفیت آرد تحویلی را عامل اصلی افت کیفیت نان میدانند و تأکید دارند هر زمان آرد استاندارد دریافت کردهاند، نان تولیدی نیز از کیفیت قابل قبول برخوردار بوده است.
«باباخانی» مدیرکل غله استان ایلام در این خصوص در گفتگوی تلفنی با خبرنگار ما، دلیل اصلی پایین بودن کیفیت نان را فرسودگی تجهیزات پخت و فعالیت واحدهای یاریزشی عنوان کرد و گفت: مشکلات فنی نانواییها و دستگاههای پخت، نقش مستقیمی در کاهش کیفیت نان دارد.
«زاهد زینیوند» دبیر شورای آرد و نان درهشهر نیز با اشاره به تذکرات دادهشده به کارخانه آرد شهرستان، اعلام کرد: در صورت پایین بودن کیفیت آرد تحویلی، محمولهها عودت داده میشود.
وی همچنین از تشدید نظارتها بر نانواییها خبر داد و افزود: تاکنون برای ۳۰ واحد متخلف پرونده قضایی تشکیل شده و با نانواییهایی که نان بیکیفیت به مردم عرضه کنند، برخورد جدی خواهد شد.