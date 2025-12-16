تیم مهندسی و تعمیرات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» با اجرای تعمیرات اساسی یک فروند ایرباس A۳۰۰-۶۰۰ متعلق به شرکت ایران‌ایرتور در فرودگاه امام خمینی، بار دیگر توان فنی و خدمات تخصصی خود را در عرصه نگهداری ناوگان هوایی کشور به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی «هما»، عملیات تعمیرات اساسی (Overhaul) یک فروند ایرباس A300-600 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور با موفقیت در آشیانه‌های تعمیراتی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به پایان رسید.

این تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده مطابق با استانداردهای بین‌المللی شرکت سازنده (Airbus) و الزامات سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد. تیم فنی و مهندسی «هما» طی این پروژه، بیش از ۱۵۰۰ بخش از هواپیما شامل بدنه، کابین مسافری و باری، موتورها، ارابه‌های فرود، سیستم‌های الکترونیکی و ناوبری را مورد بررسی، تعمیر و تست فنی قرار داد تا این هواپیما آماده انجام عملیات پروازی ایمن و رسمی شود.

به گفته مسئولان فنی، پایان این پروژه بار دیگر توان تخصصی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» را در حوزه خدمات نگهداری و تعمیرات سنگین (MRO) برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اثبات کرد. این مجموعه در سال‌های اخیر با اتکا به دانش متخصصان خود، توانسته همکاری‌های موفقی در زمینه تعمیر و ترخیص هواپیماهای چندین ایرلاین ایرانی و حتی خارجی داشته باشد.

بر اساس این گزارش، در سال جاری «هما» علاوه بر انجام تعمیرات ناوگان خود، تعمیرات اساسی یک فروند ایرباس A300-600 متعلق به قشم‌ایر را نیز با موفقیت پایان داده است و در حال حاضر عملیات تعمیر دو فروند فوکر و یک فروند ایرباس 300-600 دیگر از ناوگان قشم‌ایر در آشیانه‌های فرودگاه مهرآباد در حال انجام است.

مسئولان فنی «هما» با اشاره به گستردگی پروژه‌های جاری اعلام کردند که این مجموعه با برخورداری از امکانات مهندسی پیشرفته، تجهیزات تست تخصصی و نیروی انسانی مجرب، آمادگی دارد تا همکاری خود را با سایر ایرلاین‌های ایرانی و منطقه‌ای در حوزه تعمیرات اساسی و نگهداری هواپیما گسترش دهد.