به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست مشترک شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست گفت: در این نشست دو تفاهم‌نامه میان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان حفاظت محیط‌زیست به امضا رسید. اولین تفاهم‌نامه در زمینه بهبود همکاری در حوزه محیط‌زیست، توسعه صنایع سبز، برنامه‌های حمایتی برای رفع چالش‌های محیط‌زیستی و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین بود.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: تفاهمنامه دوم در رابطه با اختلافاتی است که میان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سازمان حفاظت محیط زیست درباره املاک و اراضی وجود داشت و مقرر شد با حمایت آقای فتاح، این اختلافات به جای پی‌گیری در مراجع قضایی، میان دو طرف حل و فصل شود.

انصاری در پایان نیز از موافقت ستاد اجرایی فرمان امام برای حمایت مالی، تأمین تجهیزات و بهبود معیشت روستایی در راستای اجرای این طرح حفاظتی برای احیای پروژه میش مرغ خبر داد.