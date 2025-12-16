پخش زنده
در راستای ساماندهی و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز واحدهای ضایعاتی، یک واحد ضایعاتی متخلف در شهرستان قاینات پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: در راستای ساماندهی و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز واحدهای ضایعاتی، ماموران پلیس آگاهی بازدید از اصناف را در دستورکار خود قرار دادند.
سرهنگ فولادی افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با مرجع قضائی از تعدادی واحدهای ضایعاتی در سطح این شهرستان بازدید که یک واحد متخلف را به دلیل خرید اموال سرقتی و بی توجهی به تذکرات پلیس، با هماهنگی مرجع قضائی پلمب کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قاینات با اشاره به اینکه فعالیتهای واحدهای ضایعاتی توسط پلیس رصد میشود، افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی صنفی، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.