۲ فوتی بر اثر ابتلا به آنفلوانزا در آذربایجان شرقی
مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: از زمان اوج گیری و شیوع آنفلوانزا در آذربایجان شرقی تاکنون ۲ بیمار بر اثر ابتلا به این بیماری در بیمارستانهای آذربایجان شرقی فوت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سیمین خیاط زاده اظهار کرد: بیماران فوت شده هر ۲ زن سالمند دارای بیماری زمینهای جدی بودند و سیستم ایمنی بدن آنها مقابل ویروس آنفلوانزا مقاوم نبوده است.
وی با بیان اینکه همه ساله این نوع فوتیها در فصل سرما مورد انتظار است افزود: به رغم اینکه در ۲ سه روز گذشته وضعیت بیماری آنفلوانزا در آذربایجان شرقی ۲ برابر آستانه هشدار قرار داشت اکنون خوشبختانه سیر صعودی شیوع بیماری کند شده و قابل کنترل است و بیمارستانها توان مدیریت برنامهها را دارند.
وی با تاکید بر اینکه از دورهمیهای خانوادگی و برگزاری همایشها اجتناب شود گفت: همچنان شستشوی دستها و استفاده از ماسک مورد تاکید است.
خیاط زاده گفت: اثرات تعطیلی مدارس به زودی خود را نشان میدهد اما آنچه که توصیه میشود در منزل ماندن کودکان است تعطیلی مدارس به همین خاطر بوده و نباید در این هوای سرد کودکان را برای خرید یا قدم زدن بیرون برد.
وی با بیان اینکه وضعیت شیوع بیماری آنفلوانزا در آذربایجان شرقی کمتر از متوسط کشوری است یادآور شد: هر سال در فصل سرما برخی بیماریهای تنفسی در استان شیوع پیدا میکنند و امسال نیز آنفلوآنزا در حال افزایش است، بر اساس انتظار ویروسهایی که جهش پیدا میکنند سرعت انتشار، سرعت انتقال و شدت بیماری بیشتری دارند به طوری که اکنون به دلیل درگیری چند ساله با کوئید (کرونا) این جهش به تاخیر افتاده و اکنون شاهد جهش در ویروس آنفلوآنزا هستیم.
خیاط زاده افزود: نوع جهش، دیلت جهش ویروس آنفلوآنزا نوع A زیر شاخه H ۳ N ۲ بوده و در نوع جهش شیفت این ویروس، نوع H و N تغییرات داشته و موجب شده تا گروه سنی کودکان که سابقه ایمنی ندارند و سالمندان که بیماری زمینهای دارند در صف نخست مستعد ابتلا به این بیماری بوده و کمی خطرآفرین باشند.
وی یادآوری کرد:دوره درمان بیماری آنفلوانزا ۹ تا ۱۰ روز است که در چهار پنج روز نخست آن اول بیمار بدحال بوده و تب و بدن درد خواهد داشت بر این اساس به شهروندان توصیه میکنیم قبل از ابتلا به بیماری واکسن بزنند؛ البته دریافت واکسن برای مادران باردار و سالمندان دارای بیماری زمینهای در مراکز بهداشت استان رایگان بوده و بقیه باید از داروخانهها واکسن تهیه کنند.