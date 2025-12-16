آمادگی کامل لرستان برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا
استاندار لرستان با اشاره به آمادگی لرستان برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: انتخابات در ۳۳ حوزه شهری و ۱۵۵۳ حوزه روستایی انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
استاندار لرستان در جلسه مشترک هیأت نظارت و اجرایی ستاد انتخابات استان اظهار کرد: وفاق و همدلی میان هیأتهای اجرایی و نظارت بر اساس قانون وجود دارد و اقدامات مطلوبی نیز در این زمینه انجام شده است.
سید سعید شاهرخی انتخابات را فرآیندی مهم، حساس و گسترده خواند و افزود: تلاش میکنیم هیچ مانع یا انسدادی در مسیر انتخابات ایجاد نشود.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه رأی مردم فصلالخطاب است، گفت: هرگونه اقدامی که موجب مخدوش شدن آرای مردم شود، فعل حرام است.
وی درباره برگزاری الکترونیک این دوره از انتخابات نیز افزود: زیرساختهای لازم از جمله فیبر نوری فراهم شده و فرمانداریها و هیأتهای اجرایی همکاری کامل با هیأتهای نظارت دارند.
شاهرخی تصریح کرد: تمامی امکانات دستگاههای اجرایی و اداری طبق قانون برای تسهیل روند انتخابات بهکار گرفته خواهد شد تا شاهد برگزاری مطلوب انتخابات باشیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، سعی پورعلی، نیز در این جلسه با اعلام اینکه انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان در ۱۶۳۸ شعبه اخذ رأی برگزار میشود، گفت: یک میلیون و ۵۵۴ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و انتخابات در ۳۳ حوزه شهری و ۱۵۵۳ حوزه روستایی انجام خواهد شد.
وی درباره ترکیب اعضای شوراها توضیح داد: شورای شهرهای خرمآباد و بروجرد ۹ نفره، کوهدشت، الیگودرز، نورآباد و دورود ۷ نفره و سایر شهرها ۵ نفره خواهند بود. همچنین ۵۲ روستای بالای ۱۵۰۰ نفر شورای ۵ نفره و ۱۵۰۱ روستا شورای ۳ نفره خواهند داشت که مجموعاً ۴۷۶۳ نفر در شوراهای روستایی و ۱۸۱ نفر در شوراهای شهری عضویت خواهند یافت. پورعلی افزود: از این تعداد، ۱۰۲۰ شعبه ثابت و ۶۱۸ شعبه سیار فعال خواهند بود.
معاون استاندار بر اهمیت بیطرفی و مشارکت عمومی در انتخابات تأکید کرد و گفت: ستاد انتخابات استان براساس رهنمودهای استاندار، بیطرفی را بهعنوان یک اصل مهم در تمام ارکان هیأتهای اجرایی جاری کرده است.
وی ادامه داد: وحدت رویه، تعامل هماهنگ هیأتهای نظارت و اجرایی و رعایت قانون، زمینهساز برگزاری انتخاباتی سالم، با مشارکت بالا و قابل دفاع در سطح ملی و بینالمللی خواهد بود.