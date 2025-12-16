درمانگاه‌های مهاباد این روز‌ها شاهد افزایش مراجعه‌کنندگان مبتلا به آنفولانزا هستند. این موج افزایشی بیماری که تا یک ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت، نگرانی‌هایی را در بین مردم ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان گفت، انتظار می‌رود با نزدیک شدن به اواخر بهمن و اوایل اسفند، میزان ابتلاء به آنفولانزا به‌تدریج کاهش یابد.

بیشترین گردش ویروس در گروه سنی ۵ تا ۱۴ سال است و بیشترین موارد بستری و فوت نیز در سالمندان و افراد آسیب‌پذیر رخ می‌دهد.

شهروندان مهابادی که به درمانگاه‌ها مراجعه کرده‌اند، از علائمی همچون تب، سرفه، بدن‌درد، گلودرد و خستگی شدید شکایت دارند.

دکتر سعید حسام، پزشک عمومی، با اشاره به شیوع آنفولانزا، تزریق به موقع واکسن آنفولانزا را یکی از مهم‌ترین روش‌های پیشگیری از این بیماری فصلی عنوان کرد.

وی همچنین بر رعایت نکات بهداشتی تاکید کرد و گفت: با شستن مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک، رعایت بهداشت تنفسی و تغذیه مناسب و تقویت سیستم ایمنی می‌توان از ابتلا به آنفولانزا جلوگیری کرد.

رعایت نکات بهداشتی و توجه به توصیه‌های پزشکی می‌تواند در کاهش شیوع آنفولانزا و حفظ سلامت جامعه موثر باشد.