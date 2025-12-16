پخش زنده
امروز: -
در کارگروه امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان آشتیان آخرین وضعیت ساماندهی اتباع غیرمجاز بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ایمن سازی نقاط حادثه خیز درون شهری مهمترین دستور کار شورای ترافیک استان بود.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی، ایمنسازی معابر و نصب دوربینهای ترافیکی در سطح شهرها را از دیگر مصوبات این نشست عنوان کرد.
----------
به مناسبت هفته فرهنگی شهرستان شازند نمایشگاه توانمندیهای این شهرستان و شادواره فرهنگی با حضور مردم و مسئولین در بخش زالیان شهر توره برگزار شد.
---------
با هدف تامین امنیت پایدار در جامعه و با حضور جمعی از خیرین و نیکوکاران شهرستان محلات مجمع خیرین امنیت در این شهرستان فعالیت خود را آغاز کرد.
همدلی و همکاری با نیروی انتظامی و تقویت امکانات و زیرساختهای لازم برای برقراری امنیت از وظایف این مجمع است.
-------------
به مناسبت هفته فرهنگی شهرستان شازند، در نشست فرماندار با انجمنهای اسلامی دانشآموزی شازند و آستانه دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای دانش آموزان مطرح و بر ضرورت حمایت از برنامههای فرهنگی و تربیتی تأکید شد.
-------------
در همایش تجلیل از خیرین ورزشی، ورزشکاران و روسای هیئتهای ورزشی شهرستان دلیجان مشکلات زیرساختهای ورزشی این شهرستان با مدیرکل ورزش و جوانان استان مطرح شد.
------------
در کارگروه امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان آشتیان آخرین وضعیت ساماندهی، نحوه شناسایی و ثبتنام، کنترل تردد، بهرهمندی از خدمات قانونی و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی ناشی از حضور اتباع غیرمجاز بررسی شد.
------------
تصادف مینیبوس در جاده خشکرود مامونیه ۱۶ مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت.
در این حادثه که بر اثر برخورد یک دستگاه مینیبوس کارگران با یک وانت روی داد، اورژانس ۱۱۵ شهرستان ساوه با ارسال سه دستگاه آمبولانس و به کارگیری خودروهای امدادی دیگر، مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کرد.