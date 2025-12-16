پخش زنده
امروز: -
همزمان با فرارسیدن ایامالله دهه فجر، اجرای مرحله نخست ساماندهی و اسکان مجدد کپرنشینان شهر چابهار با تمرکز بر طرح هزار واحدی مرادآباد و جابهجایی خانوارهای محله جنگلوک آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرحله نخست جابهجایی و اسکان مجدد کپرنشینان چابهار در دهه فجر سال جاری وارد مرحله اجرا میشود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۳۵۰ خانوار از محله جنگلوک در اولویت انتقال به پروژه هزار واحدی مرادآباد قرار دارند.
در حال حاضر ۶۳۳ واحد مسکونی این طرح تکمیل شده و به صورت موقت تحویل داده شده است.
در دومین جلسه هماهنگی ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی چابهار، الزامات حقوقی و اجرایی واگذاری واحدها بررسی شد.
به گفته مجید روستا، شیوهنامه حقوقی واگذاری واحدها بهزودی تدوین و ابلاغ خواهد شد.
فرآیند اسکان بر اساس قوانین نهضت ملی مسکن و مسکن محرومان انجام میشود.
واگذاری واحدها با اولویت خانوارهای واجد شرایط و اقشار کمبرخوردار صورت خواهد گرفت.
همچنین ایجاد زیرساختهای آموزشی، مهارتآموزی و کسبوکارهای خرد محلی در دستور کار قرار دارد.
تکمیل انشعابات زیربنایی و رفع نواقص فنی پروژه نیز در اولویت پیگیری است.
مسئولان هدف این طرح را ایجاد سکونت پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلات هدف عنوان کردهاند.