به علت تداوم آلودگی هوا، مدارس هشت شهرستان خوزستان فردا بیست وششم آذر مجازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: در پی افزایش غلظت آلایندههای جوی فعالیت کلیه مدارس در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، کارون، باوی، آبادان، خرمشهر، هویزه و دشتآزادگان در روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
محمد جواد اشرفی با اشاره به اینکه فعالیت دانشگاهها و کلیه ادارات در این شهرستانها در این روز طبق روال عادی برقرار است، ادامه داد: از عموم شهروندان تقاضا میشود ضمن رعایت توصیههای بهداشتی، از ترددهای غیرضروری بهویژه گروههای حساس خودداری نمایند.