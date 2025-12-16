در حاشیه بازدیدمدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی از موزه تاریخ طبیعی ارومیه بربهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ صیانت از محیط زیست تأکید شد.

توسعه همکاری‌های آموزشی و فرهنگی محیط زیست و کانون پرورش فکری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از بازدید زهرا ابسوران، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی به همراه معاون آموزشی و پژوهشی این کانون از موزه تاریخ طبیعی ارومیه خبر داد.

در این بازدید مختار خانی با ارائه گزارشی از وضعیت محیط زیست و تنوع زیستی استان، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو دستگاه برای ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ صیانت از محیط زیست تأکید کرد.

وی افزود: گسترش همکاری‌های مشترک از طریق تقویت و توانمندسازی نسل کودک و نوجوان در حوزه حفاظت از محیط زیست، می‌تواند نقش مؤثری در حفظ منابع طبیعی به‌عنوان امانتی برای نسل‌های آینده ایفا کند.

در ادامه، زهرا ابسوران نیز ضمن قدردانی از همکاری‌های گذشته ادارات حفاظت محیط زیست سراسر استان با مراکز کانون در شهرستان‌ها، بر ضرورت ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست و افزایش آگاهی‌های عمومی از سنین پایه تأکید کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی همچنین اعلام کرد: این کانون همانند سال‌های گذشته آمادگی کامل برای توسعه همکاری‌های آموزشی و فرهنگی با اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان را دارد.