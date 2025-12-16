به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حمید ظهرابی افزود: حفاظت مشارکتی از این گونه با همراهی جوامع محلی در قالب طرح «چیرگه‌وان» اجرا شده و هم‌زمان آموزش، فرهنگ‌سازی و توسعه معیشت‌های جایگزین مبتنی بر اکوتوریسم در دستور کار قرار گرفته است.

در خارج از زیستگاه نیز مرکز تحقیقات و تکثیر میش‌مرغ راه‌اندازی شده و در حال حاضر چهار جوجه در شرایط کنترل‌شده پرورش یافته‌اند که به‌عنوان جمعیت پشتیبان، نقش مهمی در استمرار این گونه ایفا می‌کنند. تکمیل سالن پرواز به‌عنوان بخش کلیدی این مرکز، امکان آماده‌سازی پرندگان برای بازگشت به طبیعت را فراهم می‌کند. میش‌مرغ به‌عنوان یکی از گونه‌های شاخص تنوع زیستی است که به‌دلیل تخریب و تهدید زیستگاه‌ها با کاهش شدید جمعیت مواجه شده و تعداد آن در کشور به کمتر از ۲۰ فرد رسیده است.