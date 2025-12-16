پخش زنده
امروز: -
۳۲۰ میلیارد ریال امسال برای اشتغال و توانمندسازی مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان تایباد اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) تایباد در کارگروه اشتغال تایباد گفت: این میزان اعتبار در سالجاری نسبت به پارسال هشت درصد افزایش داشته است.
محمدعلی قاینی افزود: ۴۱ پرونده از ابتدای امسال تاکنون برای ایجاد فرصتهای شغلی پیش بینی شده وافراد واجد شرایط به بانکهای عامل شهرستان برای دریافت تسهیلات معرفی شدهاند.
وی ادامه داد: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) تایباد ادامه داد: تعهد امسال نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) تایباد با ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار، ایجاد ۲۰۱ فرصت شغلی در مناطق شهری و روستایی این شهرستان است.
او اظهار کرد: اعتبارات اشتغال مددجویان معیشتبگیر به احداث نیروگاههای خورشیدی انفرادی و گروهی، مشاغل خانگی، تولیدات، خدمات و دامپروری اختصاص دارد.
فرماندار تایباد نیز در ادامه گفت: اعتبارات اشتغال هر شهرستان باید متناسب با ظرفیتهای موجود و بازار هر منطقه برنامهریزی و تدوین شود.
حسین جمشیدی با بیان این که دولت چهاردهم نگاه ویژه به ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار کشور دارد، افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید نسبت به جذب اعتبارات حوزه اشتغال اهتمام ویژهای داشته باشند، برگشت اعتبار مشاغل از شهرستان با سهل انگاری مسوولان پذیرفتنی نیست.
وی ادامه داد: مشاغل ایجاد شده شهرستان باید در سامانه رصد به صورت واقعی ثبت شود و بر اساس تجربیات سالهای گذشته به دنبال شناسایی مشکلات بخش اشتغال شهرستان باشیم.
فرماندار تایباد گفت: تا قبل از دریافت تسهیلات از سوی متقاضیان، دستگاههای اجرایی اجازه ثبت مشخصات فرد را در سامانه رصد ندارند و در صورت نادیده گرفتن این امر، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
جمشیدی افزود: پارسال ۲ هزار و ۳۰ فرصت شغلی ایجاد شده در تایباد در سامانه جامع رصد اشتغال ثبت شد.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.