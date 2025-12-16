به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) تایباد در کارگروه اشتغال تایباد گفت: این میزان اعتبار در سال‌جاری نسبت به پارسال هشت درصد افزایش داشته است.

محمدعلی قاینی افزود: ۴۱ پرونده از ابتدای امسال تاکنون برای ایجاد فرصت‌های شغلی پیش بینی شده وافراد واجد شرایط به بانک‌های عامل شهرستان برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) تایباد ادامه داد: تعهد امسال نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) تایباد با ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار، ایجاد ۲۰۱ فرصت شغلی در مناطق شهری و روستایی این شهرستان است.

او اظهار کرد: اعتبارات اشتغال مددجویان معیشت‌بگیر به احداث نیروگاه‌های خورشیدی انفرادی و گروهی، مشاغل خانگی، تولیدات، خدمات و دامپروری اختصاص دارد.

فرماندار تایباد نیز در ادامه گفت: اعتبارات اشتغال هر شهرستان باید متناسب با ظرفیت‌های موجود و بازار هر منطقه برنامه‌ریزی و تدوین شود.

حسین جمشیدی با بیان این که دولت چهاردهم نگاه ویژه به ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار کشور دارد، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به جذب اعتبارات حوزه اشتغال اهتمام ویژه‌ای داشته باشند، برگشت اعتبار مشاغل از شهرستان با سهل انگاری مسوولان پذیرفتنی نیست.

وی ادامه داد: مشاغل ایجاد شده شهرستان باید در سامانه رصد به صورت واقعی ثبت شود و بر اساس تجربیات سال‌های گذشته به دنبال شناسایی مشکلات بخش اشتغال شهرستان باشیم.

فرماندار تایباد گفت: تا قبل از دریافت تسهیلات از سوی متقاضیان، دستگاه‌های اجرایی اجازه ثبت مشخصات فرد را در سامانه رصد ندارند و در صورت نادیده گرفتن این امر، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

جمشیدی افزود: پارسال ۲ هزار و ۳۰ فرصت شغلی ایجاد شده در تایباد در سامانه جامع رصد اشتغال ثبت شد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.