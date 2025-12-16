مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران از آمادگی پروژه مسافربری دریایی خزر در بندر فریدونکنار خبر داد و گفت: با تکمیل زیرساخت‌ها، این طرح تا ایام عید به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران از پیشرفت پروژه مسافربری دریایی خزر در بندر فریدونکنار خبر داد و اعلام کرد: با تکمیل زیرساخت‌ها، این پروژه تا ایام عید آماده آغاز سفر‌های دریایی خواهد شد.

سعید کیاکجوری مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: پروژه مسافربری دریایی خزر با هدف توسعه سفر‌های دریایی مسافری و گردشگری دریامحور در شمال کشور وارد فاز اجرایی شده و یک فروند کشتی مسافربری با ظرفیت ۲۵۰ نفر خریداری و با پرچم جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.

وی با اشاره به اجرای این پروژه در بندر فریدونکنار افزود: اقدامات زیرساختی لازم انجام شده و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل مراحل باقی‌مانده، این کشتی در ایام عید آماده بهره‌برداری شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با بیان توانمندی‌های این شناور توضیح داد: این کشتی قابلیت انجام سفر‌های چندروزه و حتی بین‌المللی در دریای خزر را دارد و می‌تواند تا یک ماه بدون نیاز به توقف در ساحل، مسافران را پشتیبانی کند.

کیاکجوری با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاکنون بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بوده و برآورد می‌شود تا تکمیل نهایی پروژه به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برسد که می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری دریامحور ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: پس از بندر فریدونکنار، بندر نوشهر نیز آماده ورود به فاز اجرایی مسافربری دریایی است و اقدامات اولیه در این بندر انجام شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژه با همکاری بخش خصوصی و دولت، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال، توسعه گردشگری و رونق اقتصادی در شمال کشور ایجاد خواهد کرد.