بارش‌ باران پاییزی در جزیره کیش

موج دوم بارش‌های پاییزی کیش از بامداد امروز ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در کیش آغاز شده و تا جمعه ادامه خواد داشت.
عکاس :فاطمه یاقوتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ - ۱۹:۳۹
برچسب ها: کیش ، باران پاییزی ، بارش باران
