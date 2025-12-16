پخش زنده
خبری امیدبخشی از سد مهاباد به گوش میرسد؛ ورودی آب این سد حیاتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر امور آب مهاباد، اعلام کرد که ورودی آب سد مهاباد به چهار و نیم متر مکعب در ثانیه افزایش یافته است که این افزایش نشاندهنده بهبود نسبی شرایط آبی منطقه است.
خالد رحمانی افزود: با وجود این بهبود، صرفهجویی همچنان باید در دستور کار مردم قرار گیرد.
وی اضافه کرد: مدیریت مصرف آب برای حفظ منابع آبی سد در طول سال بسیار حیاتی است و نباید با دیدن این افزایش موقتی، مردم در مصرف آب زیادهروی کنند.
این اظهارات بر اهمیت تداوم اقدامات کنترلی و مصرف بهینه منابع آبی در مهاباد برای اطمینان از تأمین آب در ماههای آتی تأکید دارد.