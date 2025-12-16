در نشست نماینده مردم بهشهر، گلوگاه و نکا با مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، بر ساماندهی شبکه تیر‌های برق، آسفالت معابر خاکی و رفع نارسایی‌های زیرساختی در دو شهر گلوگاه و نکا با تأمین قیر و پیش‌بینی اعتبار مجموعاً ۳۵ میلیارد تومانی تأکید شد.

ورود بازآفرینی شهری به امور معابر در گلوگاه و نکا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در دیدار غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر، گلوگاه و نکا در مجلس شورای اسلامی با عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، مسائل زیرساختی و کالبدی دو شهر گلوگاه و نکا بررسی شد.

شریعتی با اشاره به وجود بیش از ۵۰۰ تیر برق در معابر شهری گلوگاه، این وضعیت را عامل ناایمنی، افزایش تصادفات و مانعی برای ساماندهی شبکه معابر دانست.

او گفت: بخش قابل‌توجهی از معابر گلوگاه همچنان خاکی است و این موضوع نارضایتی جدی شهروندان را به همراه داشته است.

نماینده مردم بهشهر، گلوگاه و نکا بر ضرورت تأمین حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای جابجایی تیرهای برق گلوگاه تأکید کرد.

وی همچنین افزود: برای ساماندهی معابر و شبکه تیرهای برق در شهر نکا نیز ۱۵ میلیارد تومان اعتبار باید در موافقت‌نامه‌های استانی به طور مشخص لحاظ شود.

در این جلسه شهرداران گلوگاه و نکا و رئیس شورای اسلامی شهر گلوگاه نیز حضور داشتند و گزارش‌هایی از وضعیت میدانی ارائه کردند.

عبدالرضا گلپایگانی در این نشست اعلام کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران قیر مورد نیاز محله‌های هدف گلوگاه را تأمین خواهد کرد.

او از شهرداری گلوگاه خواست نهضت آسفالت معابر خاکی را به صورت فوری و میدانی آغاز کند.

گلپایگانی با تأکید بر اهمیت ایمن‌سازی معابر و کاهش مخاطرات ترافیکی، از حمایت این شرکت برای ساماندهی شبکه تیرهای برق در گلوگاه و نکا خبر داد.

به گفته وی، هدف اصلی برنامه‌های بازآفرینی شهری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و کاهش ناترازی‌های کالبدی به‌ویژه در شهرهای کمتر برخوردار است..