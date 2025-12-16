رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی چهارمحال و بختیاری از کسب نشان طلای دانش آموز استان در مسابقات قهرمانی کاراته کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دانش‌آموز با نیاز‌های ویژه دبستان استثنایی امید بروجن موفق به کسب مقام قهرمانی و نشان طلای کاتای انفرادی در مسابقات قهرمانی کشور شد.

داوطلب گفت: ابوالفضل شریف یلمه، دانش‌آموز پایه سوم ابتدایی مدرسه استثنایی امید بروجن، در مسابقات کشوری تربیت بدنی در رشته کاراته که در سالن ورزشی آزادی خوراسگان اصفهان برگزار شد، در بخش کاتای انفرادی و رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال، موفق به کسب نشان طلای کشوری شد.