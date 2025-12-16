پخش زنده
همزمان با آغاز پیشفروش بلیت قطارهای مسافری، غلامحسین کریمی سرپرست معاونت مسافری راهآهن بههمراه جمعی از مدیران این حوزه بهصورت سرزده از چند شرکت خدمات مسافری در سطح تهران بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز پیشفروش بلیت قطارهای مسافری، غلامحسین کریمی، سرپرست معاونت مسافری راهآهن، بههمراه مدیرکل هوشمندسازی و دادهکاوی و مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری، از تعدادی از آژانسهای فروش بلیت در تهران بازدید کرد.
در این بازدید سرزده، فرآیندهای مرتبط با صدور بلیت، کنترل نرخها، نحوه اطلاعرسانی قیمتها و میزان دسترسی آسان مسافران به سامانههای فروش مورد بررسی قرار گرفت. کریمی با گفتوگوی مستقیم با تعدادی از مسافران و متصدیان فروش، از نزدیک در جریان چالشها، مطالبات و نظرات مردم در فرآیند خرید بلیت قرار گرفت.
وی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق مسافران و شفافیت قیمتها گفت: هدف از این نظارتهای میدانی، ارتقای کیفیت خدماترسانی و اصلاح فرآیندهای اجرایی بر اساس واقعیتهای موجود است تا تجربه سفر ریلی برای مردم رضایتبخشتر شود. کریمی افزود: نتایج این بازدیدها مبنای تصمیمگیریهای اصلاحی در حوزه خدمات مسافری قرار خواهد گرفت.
سرپرست معاونت مسافری راهآهن همچنین بر توسعه قطارهای گردشگری تأکید کرد و گفت: «راهآهن با ایجاد سازوکار مناسب از مشارکت مراکز مجاز فروش بلیت در طراحی و اجرای تورهای ریلی حمایت میکند تا ظرفیتهای گردشگری کشور بیش از گذشته فعال شود.»
در بخش دیگری از بازدید، نحوه ارائه نرخهای اعلامی از سوی راهآهن به آژانسها و مقایسه آن با نرخهای عرضه شده به مردم، چه بهصورت برخط و چه حضوری، بررسی شد تا از یکسانی قیمتها و شفافیت در فرآیند فروش اطمینان حاصل شود.
کریمی تصریح کرد: راهآهن در گامهای بعدی با رویکرد دادهمحور و هوشمند، قصد دارد سامانههای نظارتی خود را برای کنترل لحظهای فرآیند فروش و پاسخگویی مؤثر به شکایات و درخواستهای مسافران تقویت کند.
هدف از این بازدید میدانی، بررسی نحوه صدور بلیت، کنترل نرخهای اعلامی و ارزیابی مستقیم نظرات و دغدغههای مسافران عنوان شد.