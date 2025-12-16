به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید جلیل میرمحمدی میبدی در گفت‌و‌گو با خانه ملت اظهار داشت: مجلس مصوبات مطلوبی در راستای ساماندهی بازار خودرو دارد، اما متاسفانه دولت به طور کامل آنها را اجرا نکرده است.

وی افزود: از سوی دیگر برخی تصمیمات اشتباه در این حوزه مشکلات صنعت خودرو را تشدید کرد، کما اینکه نحوه واگذاری ایران خودرو یکی از این اشتباهاتی بود که با اعمال نفوذ اتفاق افتاد و با ورود کروز به حوزه مدیریت این شرکت، نه تنها اتفاق خاصی برای تحقق وعده‌هایی که برای ساماندهی بازار داده بودند، محقق نشد بلکه باعث افزایش قیمت خودرو نیز شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم اگر خودروسازی‌ها خصوصی‌سازی شوند فقط به دنبال افزایش درآمد و سود جیب خود هستند و به هیچ‌وجه نگران وضعیت مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد نیستند.

وی ادامه داد: خصوصا وقتی یک خودروسازی به گروهی واگذار شود که شائبه‌هایی پیرامون عملکردشان مطرح بوده است و بعضاً از سوی مجموعه‌های دولتی و غیردولتی نیز حمایت می‌شوند قطعا نتیجه ایجاد بازار شله قلمکاری می‌شود که در بازار خودرو شاهد هستیم.

میرمحمدی اظهار داشت: متاسفانه دولت نه تنها در بحث خودرو بلکه در خصوص تامین نهاده‌های دامی، بهبود معیشت مردم و رهاشدگی بازار نیز برنامه ندارد و دولتمردان حتی با اظهارنظرهایشان هم بر وضعیت موجود دامن می‌زنند.

نماینده تفت و میبد گفت: جالب است آقایانی که در کشور مسئولیت اجرایی دارند، گاهی به جرگه منتقدان هم می‌پیوندند و سعی می‌کنند خود را مردمی نشان دهند. این در حالی است که مخاطب برخی انتقادات همچون اظهارنظر معاون اول رئیس جمهور در مورد بازار خودرو، شخص رئیس جمهور و وزیر صمت هستند.

وی خاطرنشان ساخت: خودروسازان در چند ماه گذشته تنها نسبت به تولید خودرو‌های بی‌کیفیت اقدام کرده و برای خدمات پس از فروش هم متعهد نیستند، شما کجا را در دنیا سراغ دارید که مبلغ خودرو را دریافت کرده، اما ۹ ماه بعد نسبت به تحویل یک خودروی بی‌کیفیت اقدام کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون لازم است مجلس در قالب طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت یا پیگیری اعمال ماده ۲۳۴ یا تحقیق و تفحص ورود جدی به موضوع نابسامانی بازار خودرو داشته باشد.