سخنگوی دولت در مراسم قدردانی از پژوهشگران نمونه دانشگاهی در دانشگاه اراک: ارتباط صنعت و دانشگاه در استان مرکزی، الگویی برای توسعه فناوری در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه فناوری در استان مرکزی الگویی برای کشور است.
سخنگوی دولت در مراسم قدردانی از پژوهشگران نمونه دانشگاهی استان مرکزی در دانشگاه اراک با بیان این مطلب افزود: تبدیل شدن پژوهش و تحقیق در دانشگاهی در استان مرکزی به کسب و کار اتفاق مثبتی است که میتواند به سایر نقاط کشور تسری یابد و مورد استفاده قرار گیرد.
فاطمه مهاجرانی با اشاره به اینکه پژوهش و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، بالاترین بازده اقتصادی را دارد، افزود: اگر بازده سرمایهگذاری در برخی بخشها حدود ۳۰ درصد باشد، در تحقیق و توسعه این بازده به سه هزار درصد میرسد و همین مهمترین دلیل برای توجه به سرمایهگذاری در پژوهش است.
وی با اشاره به اینکه پژوهش تنها به عرصههای علمی محدود نمیشود گفت: بلکه باید در وجود خود نیز پژوهش کنیم و ارزشهای درونی را بشناسیم و پاس بداریم.
در این مراسم از برترینهای علمی و پژوهشی دانشگاه اراک تقدیر شد.
در حاشیه این مراسم سخنگوی دولت از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه اراک دیدن کرد.
در این نمایشگاه، دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در ۱۵ غرفه این نمایشگاه در معرض دیده عموم گذاشته شده است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت وفاق صبح امروز سهشنبه با استقبال مهدی زندیهوکیلی استاندار مرکزی وارد اراک مرکز این استان شد و حضور در همایش تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه اراک، بازدید از خطوط تولید شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند و حضور در نشست خبری با حضور خبرنگاران ملی و استان مرکزی از مهمترین برنامههای او در سفر یکروزه به این استان است.