سخنگوی دولت در مراسم قدردانی از پژوهشگران نمونه دانشگاهی در دانشگاه اراک: ارتباط صنعت و دانشگاه در استان مرکزی، الگویی برای توسعه فناوری در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه فناوری در استان مرکزی الگویی برای کشور است.

سخنگوی دولت در مراسم قدردانی از پژوهشگران نمونه دانشگاهی استان مرکزی در دانشگاه اراک با بیان این مطلب افزود: تبدیل شدن پژوهش و تحقیق در دانشگاهی در استان مرکزی به کسب و کار اتفاق مثبتی است که می‌تواند به سایر نقاط کشور تسری یابد و مورد استفاده قرار گیرد.

فاطمه مهاجرانی با اشاره به اینکه پژوهش و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، بالاترین بازده اقتصادی را دارد، افزود: اگر بازده سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌ها حدود ۳۰ درصد باشد، در تحقیق و توسعه این بازده به سه هزار درصد می‌رسد و همین مهمترین دلیل برای توجه به سرمایه‌گذاری در پژوهش است.

وی با اشاره به اینکه پژوهش تنها به عرصه‌های علمی محدود نمی‌شود گفت: بلکه باید در وجود خود نیز پژوهش کنیم و ارزش‌های درونی را بشناسیم و پاس بداریم.

در این مراسم از برترین‌های علمی و پژوهشی دانشگاه اراک تقدیر شد.

در حاشیه این مراسم سخنگوی دولت از نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی دانشگاه اراک دیدن کرد.

در این نمایشگاه، دستاورد‌های پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در ۱۵ غرفه این نمایشگاه در معرض دیده عموم گذاشته شده است.

