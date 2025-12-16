به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست ستاد انتخابات خوزستان با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن تمام بخش‌ها، این انتخابات را به‌صورت آبرومندانه و در تراز استان برگزار خواهیم کرد، ادامه داد: امید است این انتخابات نمادی از همدلی و مشارکت آحاد مردم باشد و بستری فراهم شود تا یک انتخابات سالم برگزار شود.

وی با اشاره به برخی کمبود‌ها و مشکلات بیان کرد: البته کمبود‌هایی وجود دارد و ممکن است بر درصد و نرخ مشارکت مردم در انتخابات اثر بگذارد؛ در همین راستا باید بکوشیم بهترین خدمت را به مردم داشته باشیم و همواره خود را خادم مردم بدانیم.

استاندار خوزستان عنوان کرد: اگر مردم خدمت صادقانه و شبانه‌روزی مسوولان را ببینند، نوع نگاه آنها متفاوت خواهد شد؛ به همین دلیل باید همواره خدمت‌گزاری به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهیم.