معاون عمرانی استانداری زنجان بر ضرورت محرومیت‌زدایی و و تأمین آب پایدار در روستا‌های استان زنجان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بیات‌منش در جلسه کارگروه بسیج سازندگی استان زنجان با تأکید بر ضرورت محرومیت‌زدایی از روستا‌های هدف، گفت: توسعه متوازن و پایدار روستا‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست و بسیج سازندگی می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کند.

وی با اشاره به چالش تنش آبی در برخی مناطق روستایی استان زنجان، تأکید کرد: رفع تنش آبی روستا‌ها باید در اولویت برنامه‌های عمرانی قرار گیرد و تأمین منابع آب پایدار، از طریق مدیریت صحیح منابع و اجرای پروژه‌های زیرساختی، ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان همچنین به وضعیت فضا‌های آموزشی در روستا‌ها اشاره کرد و گفت: احداث مدارس در روستا‌هایی که فاقد مدرسه هستند، از مطالبات جدی مردم و از اولویت‌های استان به شمار می‌رود و باید با جدیت دنبال شود.

بیات‌منش در ادامه سخنان خود، اجرای طرح‌های آبخیزداری را یکی از راهکار‌های مؤثر در مدیریت منابع آب و جلوگیری از فرسایش خاک دانست و بر ضرورت اجرای این طرح‌ها در سطح استان تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش بانک‌های استان در توسعه اشتغال روستایی اشاره کرد و افزود: همکاری و همراهی بانک‌ها در اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، تثبیت جمعیت در روستا‌ها و کاهش مهاجرت به شهر‌ها شود.

در پایان این جلسه، حاضران بر لزوم تداوم همکاری‌ها، تسریع در اجرای مصوبات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بسیج سازندگی برای پیشبرد اهداف عمرانی و محرومیت‌زدایی در روستا‌های استان زنجان تأکید کردند.