به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فهیمه قمری افزود: این پرنده شکاری به دلیل ضعف و ناتوانی جسمی توسط کارکنان اداره برق شهرستان سلماس شناسایی و به اداره حفاظت محیط زیست منتقل شد که پس از انجام اقدامات درمانی، تیمار و نگهداری لازم و اطمینان از سلامت کامل، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری کارکنان اداره برق شهرستان سلماس، با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست افزود: نقش مردم و دستگاه‌ها در شناسایی و تحویل به‌موقع گونه‌های وحشی آسیب‌دیده، تأثیر مؤثری در صیانت از حیات وحش و حفظ تنوع زیستی دارد.