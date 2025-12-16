به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان محیط‌زیست کشور در این مراسم گفت: در شرایط فعلی استفاده از آب‌های متعارف پاسخگوی نیاز کشور نیست و باید پساب استاندارد مورد استفاده قرار گیرد و پساب پایدارترین منبع جایگزین آب شیرین در شرایط بحران کم آبی است.

محسن شهریاری مقدم افزود: در شرایط فعلی، استفاده از آب‌های متعارف پاسخگوی نیاز کشور نیست و باید برداشت از آب شیرین را به حداقل برسانیم.

وی ادامه داد: یکی از بهترین و پایدارترین منبع جایگزین، پساب استاندارد است که می‌تواند متناسب با نوع تصفیه در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: استفاده معمول از پساب تصفیه‌شده در آبیاری فضای سبز است، اما با ارتقای سطح تصفیه می‌توان از این آب در بخش‌های دیگر استفاده کرد.

مدیر مجتمع اپال پارسیان سنگان خواف گفت: شبکه جمع آوری و ایستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی در قالب دو ماژول و با ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در شبانه‌روز امروز در این شرکت افتتاح شد.

هادی شریعتمداری افزود: این تصفیه خانه با بهره‌گیری از فناوری هوشمند بایولیبل با سرمایه گذاری بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال طراحی و اجرا شده و در کنار آن حدود ۲ هزار و ۵۰۰ متر شبکه جمع آوری فاضلاب به مدت ۱۲ ماه نیز احداث شده است.

فناوری بایولیبل نوعی فناوری تصفیه فاضلاب است که به دلیل تولید نکردن لجن و بوی نامطبوع و همچنین مصرف انرژی پایین و به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی در دسته فناوری های سبز قرار دارد.