پخش زنده
امروز: -
رئیس اتاق اصناف شهرستان رامسر از اجرای طرح ویژه نظارت و بازرسی بازار همزمان با شب یلدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اتاق اصناف شهرستان رامسر از اجرای طرح ویژه نظارت و بازرسی بازار به مناسبت شب یلدا خبر داد و اعلام کرد این طرح با هدف ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اجرا خواهد شد.
احمد معارفی رئیس اتاق اصناف شهرستان رامسر گفت: به منظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد آرامش در بازار شب یلدا، طرح ویژه نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه به همت اتاق اصناف و با حضور بازرسان اجرا میشود.
وی افزود: در این طرح، واحدهای صنفی عرضهکننده اقلام پرمصرف شب یلدا از جمله میوه، آجیل، خشکبار، شیرینی و سایر کالاهای مرتبط بهصورت مستمر مورد بازدید و کنترل قرار میگیرند و مواردی مانند قیمتگذاری، درج نرخنامه، رعایت حقوق مصرفکننده و کیفیت کالاها به دقت بررسی میشود.
رئیس اتاق اصناف شهرستان رامسر با تأکید بر تداوم نظارتها اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح پیشگیری از گرانفروشی، کمفروشی و سایر تخلفات صنفی است و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
معارفی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را به اتاق اصناف گزارش دهند و افزود: این طرح تا پایان ایام پرتقاضای شب یلدا با جدیت ادامه خواهد داشت تا شرایط مناسب برای خرید شهروندان فراهم شود.