تجلیل از برگزیدگان استانی طرحها و برنامههای آموزشی ابتدایی در خرمآباد
در مراسمی از برگزیدگان طرحها و برنامههای معاونت آموزش ابتدایی ناحیه یک خرمآباد تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در مراسم تجلیل از برگزیدگان طرحها و برنامههای معاونت آموزش ابتدایی ناحیه یک خرمآباد ظرفیت نیروی انسانی و دانشآموزان لرستان را فراتر از جایگاه فعلی دانست و تأکید کرد: برای دستیابی به جایگاه شایسته، نیازمند تغییر رویکرد مدیریتی سنتی و اصلاح بسیاری از فرآیندهای درون مدرسهای برای رضایتمندی و اثربخشی بیشتر هستیم.
سید عیسی سهرابی، مشارکت خانوادهها را یکی از ارکان تربیت در سند تحول بنیادین برشمرد و افزود: جلب مشارکت صرفاً مالی نیست؛ مشارکت فکری، فرهنگی و تربیتی خانوادهها نیازمند نگرش درست، شیوه دعوت شایسته و احترام به جایگاه اولیاست.
وی با اشاره به اهمیت فرهنگ و جو سازمانی مدارس، خاطرنشان کرد: مدرسه تنها ساختمان و امکانات نیست؛ روح مدرسه، فرهنگ سازمانی، جهتگیریها و ارزشهای حاکم بر آن است. اگر جهتگیری مدرسه بهسوی هسته اصلی آموزش و پرورش یعنی یاددهی ـ یادگیری نباشد، بهترین امکانات هم منجر به موفقیت نخواهد شد.
وی در پایان، با تأکید بر جایگاه معلمی، گفت: معلمی عشق است؛ عشق به فهم جهان، به یادگیری و به رشد انسان. هرجا این عشق با دانش، نگرش درست و رفتار حرفهای همراه شود، آموزش و پرورش مسیر ارتقا را با قدرت طی خواهد کرد.
در پایان این آیین، از برگزیدگان طرحها و برنامههای معاونت آموزش ابتدایی ناحیه یک خرمآباد با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.