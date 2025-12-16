مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و تقویت ناوگان حمل‌ونقل، ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های خاص دولتی به بخش خصوصی تزریق شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری نهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته، با تشریح آخرین اقدامات توسعه‌ای و ترانزیتی کشور گفت: در مذاکرات با راه‌آهن‌های کشورهای همسایه، تلاش کرده‌ایم مفاهیم دیپلماسی ریلی و ترانزیت ریل‌پایه را وارد گفتمان مشترک کنیم تا از ظرفیت شبکه ریلی ایران در جهت افزایش حجم مبادلات منطقه‌ای بهره ببریم.

وی افزود: شاخص فعالیت‌های حمل‌ونقل نباید صرفاً بر ترانزیت متمرکز شود، بلکه باید مجموع بارهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی در ارزیابی‌ها لحاظ گردد؛ چرا که این رویکرد اثر مستقیمی بر اقتصاد شرکت‌های حمل‌ونقلی، تولیدکنندگان و فعالان حوزه لجستیک دارد.

ذاکری با اشاره به اولویت‌های توسعه محورهای مرزی کشور گفت: در مرز غربی، پروژه اتصال شلمچه به عراق آغاز شده و مسیر کرمانشاه–اسلام‌آباد غرب نیز به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید تا دومین نقطه اتصال ریلی ایران با عراق از طریق مرز خسروی فراهم شود. همچنین در مرز ترکیه، پروژه تبریز–مرند–چشمه ثریا با هدف اتصال مستقیم سرخس به ترکیه در حال اجراست که شاخه جنوبی کریدور شرق به غرب را تکمیل خواهد کرد.

وی درباره توسعه ارتباطات ریلی شمال کشور نیز گفت: «نقاط اتصال ریلی در جلفا، آستارا، بندر کاسپین، بندر امیرآباد، اینچه‌برون و سرخس فعال هستند. علاوه بر این، با اتصال مرز لطف‌آباد به ترکمنستان، تسهیلات جدید موجب افزایش ورود بار از این مسیر شده است.»

مدیرعامل راه‌آهن در توضیح عملکرد محور شرق کشور گفت: پروژه راه‌آهن خواف–هرات عملیاتی شده و میزان مبادلات ریلی بین ایران و افغانستان از ۱۵ هزار تن در سال گذشته به حدود ۴۰۰ هزار تن در سال جاری رسیده است؛ پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۵ به ۱.۲ میلیون تن افزایش یابد.

وی با اشاره به تکمیل زنجیره ارتباطی با پاکستان افزود: دولت پاکستان در حال بهسازی خطوط خود است و در ایران، ساخت خط زاهدان–میرجاوه برای تبادل واگن‌ها در حال اجرا است.

ذاکری درباره پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان نیز خاطرنشان کرد: در صورت تکمیل ریل‌گذاری تا پایان سال جاری، بهره‌برداری از این محور در نیمه نخست سال آینده آغاز خواهد شد که نقشی کلیدی در تقویت جایگاه ایران در ترانزیت بین‌المللی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری ریلی توسط بخش خصوصی گفت: «در سال جاری با استفاده از سازوکار سپرده‌گذاری خاص دولت، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ همت) به بخش خصوصی اختصاص یافت که از این محل ۸۰ لکوموتیو و ۱۳۰ واگن مسافری خریداری یا بازسازی خواهد شد.»

او در پایان تأکید کرد: این سرمایه‌گذاری، ظرفیت جدیدی برای ارتقای کیفیت ناوگان، افزایش حجم جابجایی مسافران و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه فراهم می‌کند.