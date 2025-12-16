پخش زنده
تیمها و ماشینآلات شهرداری شهرکرد در مناطق برفگیر مستقر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون خدمات شهری شهرداری شهرکرد از آمادگی مدیریت شهری برای مقابله با بارش برف و باران خبر داد و گفت: در پی هشدار هواشناسی، تیمها و ماشینآلات در مناطق برفگیر شهر مستقر شدهاند.
محمدرضا محمدیان با اشاره به صدور هشدار هواشناسی مبنی بر بارش برف و باران افزود: بهمنظور پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی و حفظ ایمنی شهروندان تمامی نیروها، ماشینآلات و تجهیزات خدمات شهری در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
وی افزود: تیمهای عملیاتی در مناطق برفگیر و معابر حساس شهری مستقر شدهاند و ماشینآلات برفروبی، نمکپاشی و تجهیزات امدادی بهصورت کامل در آمادگی بهسر میبرند تا در صورت شدت گرفتن بارشها، خدماترسانی بدون وقفه انجام شود.
معاون خدمات شهری شهرداری شهرکرد با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه انجامشده تصریح کرد: در همین راستا مسیلها، کانالهای هدایت آبهای سطحی و نقاط مستعد آبگرفتگی بهطور کامل بازگشایی و پاکسازی شدهاند تا از بروز آبگرفتگی در سطح شهر جلوگیری شود.
محمدیان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری با رصد لحظهای وضعیت جوی و معابر، تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا کمترین اختلال در تردد شهروندان ایجاد شود و خدمات شهری در شرایط بارندگی به بهترین شکل ممکن ارائه گردد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آبگرفتگی، لغزندگی یا مشکل در معابر شهری، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.