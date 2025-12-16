ریاست ستاد مرکزی برنامه‌های تدارک دیده شده استان مرکزی به مناسبت‌ نهم دی، بر عهده سردار نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ حجت اسلام غلامرضا گودرزی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: به مناسبت نهم دی‌ماه، روز میثاق امت با ولایت، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، بصیرتی و تعلیمی در سطح استان مرکزی برگزار می‌شود. ریاست ستاد مرکزی این مناسبت بر عهده سردار نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در مجموع ۲۵ برنامه در سطح شهرهای استان مرکزی پیش‌بینی شده که ۲ برنامه از این تعداد در شهرستان اراک برگزار خواهد شد. این برنامه‌ها از شامگاه هشتم دی‌ماه آغاز می‌شود.

حجت الاسلام گودرزی اضافه کرد یکی از برنامه‌های مشترک در نظر گرفته‌شده، گرامیداشت و یادآوری عملیات کربلای ۴ است که در قالب برنامه‌ای بصیرتی اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین به مناسبت نهم دی‌ماه، برنامه‌ای مشترک با عنوان «بصیرت؛ از شلمچه تا تهران» برگزار می‌شود که در این مراسم سردار نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سخنران حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام گودرزی در ادامه گفت: در روز نهم دی‌ماه، مراسم محوری در مسجد امام خمینی (ره) اراک برگزار می‌شود که در آن از سخنرانی حجت‌الاسلام حاجتی، سخنران نمونه کشوری، بهره‌گیری خواهد شد.با اجرای این برنامه‌های بصیرتی و تعلیمی، گام مؤثری در مسیر افزایش بصیرت و آگاهی عمومی برداشته شود.

وی تاکید کرد: محور اصلی برنامه‌ها در شامگاه هشتم دی‌ماه و هم‌زمان با نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد و پس از اقامه نماز، برنامه‌ها با حضور و مشارکت مردم عزیز ادامه می‌یابد.