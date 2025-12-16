پخش زنده
امروز: -
کودک هشتساله در روستای ابوعسکر شهرستان قیر و کارزین غرق شد و جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مرزبان رئیس جمعیت هلال احمر قیروکارزین گفت: امروز یک کودک هشتساله در روستای ابوعسکر از توابع دهستان هنگام شهرستان قیر و کارزین دچار حادثه غرقشدگی شد.
وی افزود: این کودک امروز در یک گودال افتاد و دچار حادثه شد و متأسفانه جان خود را از دست داد.
مرزبان ادامه داد: پس از اعلام حادثه، نیروهای هلال احمر شهرستان قیر و کارزین با همکاری غواص داوطلب آزاد هلال احمر به محل اعزام شدند و پس از جستوجو، پیکر بیجان این کودک را از آب خارج کردند.