رئیس اداره حفاظت محیطزیست مهاباد، از آغاز مرحله دوم آبگیری تالاب کانیبرازان در پی بارندگیهای اخیر و اجرای اقدامات میدانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فاروق سلیمانی با بیان اینکه بارندگیهای مؤثر روزهای گذشته موجب ورود روانابها و جریانهای سطحی به بستر تالاب شده است، گفت: افزایش تراز آبی تالاب کانیبرازان در نتیجه این بارشها، آغاز مرحله دوم آبگیری این زیستبوم ارزشمند را رقم زده است.
وی افزود: در پی بارندگیهای اخیر، بخشی از آبهای سطحی به سمت تالاب هدایت شده و بهبود شرایط هیدرولوژیکی تالاب بهصورت تدریجی در حال انجام است.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست مهاباد با اشاره به اقدامات میدانی یگان حفاظت محیطزیست این شهرستان تصریح کرد: نیروهای یگان طی روزهای گذشته با اجرای اقدامات مدیریتی از جمله ساماندهی و هدایت جریانهای سطحی، مسدودسازی مسیرهای انحرافی و تقویت مسیرهای منتهی به تالاب، زمینه افزایش حجم آب ورودی و تسهیل روند آبگیری تالاب کانیبرازان را فراهم کردهاند.
سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تداوم بارندگیها و پایش مستمر مسیرهای آبی، روند احیای تالاب تثبیت شده و شرایط لازم برای بازگشت گونههای مختلف پرندگان و تقویت زیستگاه طبیعی تالاب کانیبرازان فراهم خواهد شد.