با کاهش محسوس دما و ورود سامانه بارشی به هرمزگان، ارتفاعات کوه بهنه روستای درگز سیاهو شهرستان بندرعباس سفید پوش شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، این رویداد که در مناطق جنوبی کشور کمتر رخ می‌دهد، با استقبال و شگفتی ساکنان محلی و دوستداران طبیعت همراه شده است.

بارش برف در ارتفاعات سیاهو، علاوه بر ایجاد جلوه‌ای کم‌نظیر در چشم‌انداز‌های طبیعی، می‌تواند تأثیر مثبتی بر تقویت ذخایر آبی و بهبود شرایط منابع آب در این منطقه داشته باشد.

دو روز پیش هم در ارتفاعات دهستان سیاهو برف بارید.

بارش‌ها در هرمزگان از بامداد شنبه آغاز شده و تا پایان هفته ادامه دارد.

دهستان سیاهو در ۷۵ کیلومتری شهرستان بندرعباس واقع شده است.