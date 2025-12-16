پخش زنده
نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مشهد امروز در نشست ستاد مدیریت بحران گفت: طبق پیش بینی هواشناسی تا ساعاتی دیگر با ورود جبهه هوای سرد شمالی و صدور هشدار نارنجی، نزول باران رحمت الهی و بارش برف در شهرستان مشهد مقدس به شکل نسبتا وسیعی آغاز خواهد شد.
سیدحسن حسینی افزود: تمامی دستگاه های بحران مدار و خدماتی شهرستان مشهد مقدس تا پایان فرآیند بارش باران و برف، باید از آماده باش کامل برخوردار و خدمترسانی مطلوبی در سطح شهر، محورهای اصلی، بزرگراه ها و روستاها داشته باشند.
وی از شهروندان مشهدی خواست که از تردد در آزادراه ها و تفرجگاه ها پرهیز و همچنین رانندگان خودروها در صورت عبور و مرور از وسایل ایمنی و زنجیر چرخ استفاده کنند.
حسینی تاکید کرد: تمامی دستگاه ها باید در این چند روز حداکثر همکاری و تعامل را داشته باشند و هیچ گونه قصوری پذیرفته نیست.
فرماندار مشهد مقدس اظهار داشت: اطلاعیه های لازم در این چند روز از طریق صدا و سیمای خراسان رضوی و اصحاب رسانه برای هوشیاری و آگاهی شهروندان، زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی اطلاع رسانی خواهد شد.
در این جلسه نمایندگان دستگاه های خدماتی و بحران مدار نظیر گاز، برق، نفت، آبفا، جمعیت هلال احمر، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای، شهرداری، جهاد کشاورزی، بخشداران و غیره گزارشی از اقدامات پیش بینی شده برای مدیریت موضوع در بخش های مختلف پیش رو ارائه کردند.
همچنین تمهیدات لازم برای اسکان اضطراری همشهریان در صورت لزوم، اندیشیده شد.