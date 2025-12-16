پخش زنده
رتبه دانشگاه شهرکرد در نظام رتبه بندی گرین متریک ۲۰۲۵ ارتقا یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جدیدترین نتایج نظام رتبهبندی بینالمللی UI GreenMetric ۲۰۲۵ که به عنوان جامعترین و معتبرترین شاخص جهانی ارزیابی پایداری و توسعه سبز دانشگاهها شناخته میشود، منتشر شد.
در این دوره از رتبهبندی، بیش از هزار و ۷۴۵دانشگاه از ۱۰۵ کشور جهان مورد ارزیابی جامع قرار گرفتند. این نظام رتبهبندی با شاخصهای دقیق، عملکرد مؤسسات آموزش عالی را در زمینههای کلیدی حفاظت از محیط زیست، مدیریت منابع، مقابله با تغییرات اقلیمی و حرکت به سوی دانشگاه پایدار میسنجد.
دانشگاه شهرکرد در میان هزار و ۷۴۵دانشگاه جهان در این رتبه بندی، موفق به کسب رتبه ۶۷۷ جهانی شد و در میان ۴۷ دانشگاه ایرانی، رتبه ۱۱ کشوری را به خود اختصاص داد.
موسسه گرینمتریک یک نظام رتبه بندی بینالمللی معتبر است که از سال ۲۰۱۰ توسط دانشگاه اندونزی با هدف ترویج و استقرار اهداف زیست محیطی در موسسات آموزش عالی، اقدام به ارزیابی و رتبه بندی دانشگاههای جهان کرده است.
اهداف اصلی این رتبهبندی افزایش حساسیت و اقدام عملی برای مواجهه با بحرانهای محیط زیستی و ترویج راهکارهای نوآورانه در حوزههای انرژیهای پاک، بهینهسازی مصرف آب، مدیریت پسماند و بازیافت، حملونقل سبز و توسعه آموزش و پژوهش میانرشتهای است.
دانشگاه شهرکرد در رتبه بندی سال ۲۰۲۴، در میان ۱۴۷۷ دانشگاه جهان، موفق به کسب رتبه ۸۲۸ جهانی شد و در میان ۴۰ دانشگاه ایرانی، رتبه ۱۹ کشوری را به خود اختصاص داده بود.
ارتقاء دانشگاه شهرکرد در این رتبه بندی، نتیجه همکاری و مشارکت مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان در مسیر توسعه پایدار است. دستیابی به این موفقیت را تبریک عرض نموده و امید است با تحقق اهداف کلان دانشگاه، شاهد ارتقای روزافزون جایگاه دانشگاه در بین دانشگاههای جهان باشیم.