پخش زنده
امروز: -
بافعالیت سامانه جدید بارشی مناطق مختلف استانِ پهناور کرمان موجی ازشکرگزاری و شادمانی بین مردم دیار کریمان ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فعالیت سامانه جدید بارشی مناطق مختلف استانِ پهناور کرمان را فرا گفت. بارشها در بیشتر مناطق به صورت باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر به صورت برف است.
بارش رحمت الهی بر کویر تشنه کرمان امروز موجی از شکر و شادی را بین اهالی دیار کریمان ایجاد کرد.
بارشهای هفته پایانی پاییز علاوه بر شادمانی و شکرگزاری مردم، نوید جبران بخشی از کمبود نزولات آسمانی در سال زراعی جدید را میدهد.
آخرین وضع بارندگی ها در جنوب استان کرمان را در گزارشی ملاحظه فرمایید.
فعالیت مدارس سراسر استان فردا چهارشنبه ۲۶ آذر غیرحضوری است.
در شهرستان بافت دانشگاهها و مراکز آموزشی هم فردا چهارشنبه تعطیل اعلام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان هم اعلام کرد: در پی بارش شدید برف، جاده سربیژن جیرفت و گردنه کفنوئیه بافت بسته است.
غلامرضا نژادخالقی با هشدار درباره تردد در محورهای کوهستانی، از مردم خواست کرد: تا اطلاع بعدی از عبور و مرور در جاده سربیژن جیرفت و گردنه کفنوئیه بافت خودداری کنند.
از شهروندان خواسته شده از مسافرتهای غیرضرور اجتناب و حتما پیش از مسافرتِ ضروری، وضعیت راهها را بررسی کنند و رانندگان در شرایط کنونی بدون زنجیر چرخ در هیچ یک از محورها تردد نکنند.