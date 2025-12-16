تجلیل از برترینهای مسابقات قرآنی در قزوین
در مراسمی با عنوان چلچراغ آیه ها، از نفرات برتر مسابقات قرآنی حوزهها و ناحیه امام حسن مجتبی (ع) شهرستان قزوین تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
دیال آبادی مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) گفت: در این مراسم از ۸۰ نفر برگزیده ناحیهها و ۲۳۰ نفر برگزیده حوزهها تجلیل به عمل آمد.
وی افزود: این ۸۰ نفر برگزیده، روز پنجشنبه در مرحلهی استانی به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.
مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) همچنین اعلام کرد که بیش از دو هزار نفر در این رقابتهای قرآنی شرکت کردهاند که نشان از استقبال و توجه گسترده به فعالیتهای قرآنی در سطح شهرستان قزوین دارد.