در مراسمی با عنوان چلچراغ آیه ها، از نفرات برتر مسابقات قرآنی حوزه‌ها و ناحیه امام حسن مجتبی (ع) شهرستان قزوین تجلیل شد.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) گفت: در این مراسم از ۸۰ نفر برگزیده ناحیه‌ها و ۲۳۰ نفر برگزیده حوزه‌ها تجلیل به عمل آمد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دیال آبادی

وی افزود: این ۸۰ نفر برگزیده، روز پنجشنبه در مرحله‌ی استانی به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) همچنین اعلام کرد که بیش از دو هزار نفر در این رقابت‌های قرآنی شرکت کرده‌اند که نشان از استقبال و توجه گسترده به فعالیت‌های قرآنی در سطح شهرستان قزوین دارد.