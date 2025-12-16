به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان گفت: در مدت فعالیت سامانه بارشی از چهارشنبه تا جمعه بارش‌ها شدت بیشتری خواهد داشت.

قطره افزود:سامانه بارشی جدیدی با رطوبت بالا از اواخر وقت شب گذشته وارد استان شده و تا صبح شنبه هفته آینده موجب بارش‌های گسترده باران و برف در سطح استان خواهد شد.

قطره افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، بارش‌های امروز به‌صورت پراکنده آغاز می‌شود، اما از روز چهارشنبه تا جمعه شدت بیشتری خواهد داشت و اکثر مناطق استان را در بر خواهد گرفت.

کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: به دنبال فعالیت این سامانه در استان شاهد کاهش محسوس دما نیز خواهیم بود.

قطره افزود: در این مدت شاهد بالا آمدن آب رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها و معابر، هستیم از همین‌رو از مردم درخواست می‌شود، با پرهیز از سفر‌های غیرضروری به استان و نواحی جنوبی کشور، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

وی به شیلات‌داران توصیه کرد نسبت به تنظیم آب ورودی استخر‌های پرورش ماهی اقدام کنند.

قطره یادآور شد: با خروج این سامانه در اوایل هفته آینده، کاهش دما و پدیده مه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.