هشدار بارندگی در قزوین؛ آمادگی برای مقابله با سیل
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین: با صدور هشدارهای هواشناسی در خصوص بارندگیهای پیش رو در قزوین، اقدامات لازم برای مقابله با سیل احتمالی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به لایروبی ۱۸۰ کیلومتر از رودخانههای استان پس از سیل سال ۹۸، اظهار داشت: با توجه به اقداماتی که در بحث لایروبی رودخانهها خوشبختانه از طریق شهرداریها و شرکت منطقهای انجام شده، اگر سیلهای با دوره بازگشت بالا نداشته باشیم، مشکل خاصی نداریم.
مهدیخانی همچنین با تاکید بر آمادگی نیروهای امدادی، افزود: بیشترین بارش در منطقه کوهین و آبیک پیشبینی شده و با فرمانداران این مناطق هماهنگیهای لازم انجام شده است.