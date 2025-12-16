نایب رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: ناظران انتخابات امانت‌داران مردمند و باید در نهایت عدالت، بی‌طرفی و براساس قانون عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کامران پولادی در جلسه توجیهی اعضای هیأت‌های نظارت شهرستان‌های استان خوزستان در اهواز افزود: ما در هیچ کشوری در دنیا حتی کشور‌های مدعی دموکراسی و آزادی، چنین انتخاباتی نداریم. ایران در طول ۴۶ سال گذشته و حتی در دوران جنگ تحمیلی، هرگز برگزاری انتخابات را تعطیل نکرده است. خوشبختانه در این مدت، ما به طور میانگین هر سال یک انتخابات برگزار کرده‌ایم.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت چهار اصل امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت حداکثری در انتخابات ادامه داد: وظیفه ماست که زمینه‌سازی کنیم تا این انتخابات با شکوه و مشارکت حداکثری مردم برگزار شود و بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی، به ویژه آمریکا و ایادی آن زده شود.

نائب رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا خاطرنشان کرد: ناظران انتخابات امانت‌داران مردمند و باید در نهایت عدالت، بی‌طرفی و براساس قانون عمل کنند تا هیچ‌کس به ناحق از گردونه انتخابات خارج یا وارد عرصه رقابت نشود.

پولادی از مصوبه جدید مبنی بر تناسبی بودن انتخابات برای شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر خبر داد و گفت: در این دوره از انتخابات، این مدل تنها در تهران به‌عنوان پایلوت اجرایی خواهد شد. این تغییر هدف دارد تا احزاب و گروه‌های مختلف بتوانند در انتخابات فعال‌تر باشند و مشارکت عمومی را افزایش دهند.

وی از تمامی گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در انتخابات، در تقویت انسجام ملی و رشد دموکراسی در کشور مشارکت کنند.

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان خوزستان نیز در این مراسم با اشاره به مسئولیت سنگین اعضای هیأت عالی نظارت، ابراز امیدواری کرد این تلاش‌ها به توسعه و پیشرفت بیشتر استان خوزستان و بهبود شرایط زندگی مردم در این استان منجر شود.

فرشاد ابراهیم پور با اشاره به اهمیت رعایت دقیق فرآیند تایید صلاحیت‌ها در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا تأکید کرد: در این مرحله باید به تمامی جوانب قانونی توجه شود. در حوزه تایید صلاحیت‌ها آنچه که ما به دنبال آن هستیم، رعایت کامل شرایط ایجابی و سلبی است. در مواردی که اختلاف وجود دارد، نظر اکثریت ملاک قرار خواهد گرفت و بر اساس همین مدل، نظارت در هر شهرستان به روال گذشته ادامه خواهد داشت.

وی همچنین بر لزوم تعامل مناسب و حرفه‌ای با تمامی دستگاه‌های اجرایی و امنیتی در شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: کسانی که امروز مسئولیت نظارت را بر عهده دارند، باید با فرمانداران، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و شورای نگهبان در شهرستان‌ها همکاری مستمر داشته باشند. همچنین باید اطمینان حاصل کنند که معتمدان اجرایی از افراد صالح و عادل باشند که در جریانات سیاسی سوگیری نداشته و برای مردم قابل اعتماد باشند.

رئیس هیأت عالی نظارت استان خوزستان همچنین به مسئولان شهرستان‌ها توصیه کرد برای جلوگیری از هرگونه مشکلات در فرآیند تایید صلاحیت‌ها، تمامی جزئیات را با دقت بررسی کنند.