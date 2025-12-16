لوور باز هم تعطیل شد. این بار کارکنان موزه در تجمع مقابل ورودی آن، به کوتاهی در نگهداری آثار تاریخی که از کشور‌های مختلف به فرانسه آورده شده است، اعتراض کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ اتفاق‌هایی که در همین دو ماه گذشته برای لوور افتاده، صدای کارکنان این موزه را هم درآورده است، مثل دزدی آثار موزه در کمتر از ۱۰ دقیقه در روز روشن و تخریب ۳۰۰ الی ۴۰۰ کتاب تاریخی بر اثر فاضلاب.

والری بو از کارکنان موزه می‌گوید: این یک سریال جنایی است. پشت سر هم؛ ساختمان و لوله کشی‌های قدیمی کنار رود سن. ۱۰ سال در حال پیگیری هستیم. ما معترضیم.

تنها در یک سال ۹ میلیون نفر از کشور‌های مختلف به دیدن موزه لوور آمده‌اند. پربازدیدترین موزه جهان! به گفته والری بو، لوور مشکل مالی ندارد. پول دارد ولی مشکل مدیریت است. از ماه آینده بلیت موزه ۴۵ درصد برای بازدیدکنندگان غیراروپایی افزایش پیدا می‌کند. گردشگران برای دیدن آثار کشور خودشان باید ۳۲ یورو بپردازند.

فرانسه در یکی دو قرن گذشته باستان شناسان و شرق شناسان را به کشور‌های مختلف از جمله ایران اعزام و آثار باستانی آنها را به موزه لوور منتقل کرد. بخشی از موزه لوور به آثار مصر باستان اختصاص دارد.