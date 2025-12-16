به دلیل بارش برف و باران، جاده‌های استان زنجان لغزنده است؛ پلیس راه زنجان به رانندگان توصیه کرد با رعایت نکات ایمنی در جاده‌ها تردد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ رئیس پلیس راه استان زنجان با اشاره به لغزنده بودن جاده‌های استان زنجان به علت بارندگی‌، از رانندگان خواست با دقت و احتیاط رانندگی کنند.

سرهنگ خلجی افزود: در محور زنجان _ تهم به علت مه غلیظ، دید افقی کاهش یافته و در محور زنجان تهم نیز بارش پراکنده برف گزارش شده است.

وی تاکید کرد رانندگان ضمن رعایت فاصله طولی، با حوصله بیشتری رانندگی کرده و حتماً تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.