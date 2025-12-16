به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جاده سربیژن و گدار کفنوئیه مسدود است در پی بارش‌های اخیر در استان کرمان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری با هشدار نسبت به خطر تردد در محورهای کوهستانی، از مسدود شدن جاده سربیژن و گدار کفنوئیه خبر داد و از شهروندان درخواست کرد: تا اطلاع ثانوی از عبور و مرور در این مسیرها خودداری کنند.

غلامرضا نژادخالقی، شامگاه سه‌شنبه ۲۵ آذر با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها در استان

جاده سربیژن به‌طور کامل مسدود است

شهروندان به هیچ عنوان نباید از محور سربیژن (چه از مسیر جیرفت و چه از مسیر راین) تردد کنند، چرا که احتمال گرفتار شدن خودروها در مسیر وجود دارد و این وضعیت می‌تواند حتی خطرات جانی به دنبال داشته باشد

مسدود بودن گدار کفنوئیه در شهرستان بافت

از مردم تقاضا داریم از تردد غیرضروری در سایر جاده‌های کوهستانی نیز خودداری کنند