به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخش اصلی نوزدهمین جشنواره بین‌ المللی فیلم مقاومت در قالب های فیلم سینمایی، فیلم کوتاه، مستند، پویانمایی، فیلمنامه و بخش نقد و پژوهش علوم انسانی و سینمای مقاومت و بخش جنبی این جشنواره نیز در قالب های هوش مصنوعی و اقلام و مواد تبلیغی برگزار می شود.

علاقمندان برای شرکت در این جشنواره می توانند با تکمیل فرم ثبت نام اثر، از ۸ آذر ماه تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ (ویژه آثار مستند، فیلم کوتاه، پویانمایی، فیلمنامه، هوش مصنوعی، اقلام و مواد تبلیغی، تحقیق، پژوهش، نقد، پایان نامه و کتاب) و تا ۲۰ اسفند ماه۱۴۰۴ (ویژه فیلمهای سینمایی)، آثار خود را به دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌ المللی فیلم مقاومت ارسال کنند.

پذیرش آثار ارسالی صرفا از طریق تارنمای رسمی جشنواره به نشانی www.resistanceiff.com امکان پذیر است و دبیرخانه جشنواره به صورت کاملا برخط آماده پذیرش آثار سینماگران، هنرمندان و فعالان عرصه سینمای مقاومت است.

نوزدهمین جشنواره بین‌ المللی فیلم مقاومت به همت انجمن انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با دبیری جلال غفاری قدیر، از ۲۷ اردیبهشت ماه تا دوم خرداد سال ۱۴۰۵ در تهران و سایر استان های کشور برگزار و آیین تجلیل از برگزیدگان این جشنواره نیز سوم خرداد ماه ۱۴۰۵ همزمان با روز مقاومت ایثار و پیروزی برگزار خواهد شد.