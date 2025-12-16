به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور در این نشست گفت : این صندوق با هدف ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای اقشار مولد و کم‌برخوردار کشور شکل گرفته و امروز به عنوان یکی از ارکان مهم نظام رفاه اجتماعی، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش تاب‌آوری خانوارهای روستایی و عشایری ایفا می‌کند.

قادرمرزی با تأکید بر شفافیت و پاسخگویی به عنوان اصول بنیادین مدیریت صندوق افزود: تمامی فرآیندهای بیمه‌ای، مالی و خدماتی صندوق بر پایه قانون، نظارت و انضباط اداری انجام می‌شود و تلاش ما بر این است که خدمات صندوق به صورت عادلانه، هدفمند و بدون تبعیض به جامعه هدف ارائه شود.

وی با اشاره به نقش کارگزاران گفت: کارگزاران صندوق، بازوان اجرایی و سفیران اصلی صندوق در سراسر کشور هستند و عملاً خط مقدم ارتباط با مردم را تشکیل می‌دهند. موفقیت صندوق در توسعه پوشش بیمه اجتماعی، بیش از هر چیز مرهون تلاش، تعهد و ارتباط نزدیک کارگزاران با کشاورزان، روستائیان و عشایر است.

قادرمرزی در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در حوزه بیمه اجتماعی تصریح کرد: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار فاقد بیمه که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، به صورت رایگان انجام شده است. این اقدام، گامی مهم در حمایت از بنیان خانواده، تقویت نقش زنان و ارتقای عدالت اجتماعی به شمار می‌رود.