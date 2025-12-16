پخش زنده
آمادهسازی خودرو:لاستیک مناسب: تاریخ تولید، چهارفصل بودن، میزان آج کافی و فشار هوای استاندارد تایرها را بررسی کنید
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان تجهیزات ایمنی: از سلامت برفپاککن، شیشهشور و تیغهها اطمینان حاصل کنید.
روشنایی: چراغهای خودرو (نور پایین) را حتماً روشن کنید. از چراغهای زنون یا هدلایت سفید در باران شدید پرهیز کنید.
ترمزها: از لنتهای استاندارد استفاده کنید و روغن ترمز را به موقع تعویض نمایید.
نکات رانندگی در هوای بارانی:
تمرکز و هوشیاری: سرحال باشید و فرمان را با هر دو دست کنترل کنید.
آبسواری (Hydroplaning): با سرعت وارد آبگرفتگیها نشوید، زیرا این امر میتواند باعث از دست رفتن کنترل و انحراف ناگهانی شود.
بخارزدایی: از سیستم بخارزدا/تهویه مطبوع برای جلوگیری از بخار کردن شیشهها استفاده کنید.
سرعت و فاصله: سرعت خود را متناسب با دید و لغزندگی مسیر تنظیم کنید (سرعت مطمئنه را انتخاب کنید، نه سرعت مجاز) و فاصله طولی با خودروهای جلویی را افزایش دهید.
مانورها: از تغییر مسیر تند و ناگهانی، ترمز زدن آنی و سبقتهای پرریسک بپرهیزید.
زمان خطرناک: 30 دقیقه ابتدای بارندگی به دلیل وجود روغن روی سطح جاده، خطرناکترین زمان است؛ بهتر است رانندگی را به بعد از این زمان موکول کنید.
کلید اصلی ایمنی در باران، کاهش سرعت و زیاد کردن فاصله با سایر خودروها