نجات یافتن چهار گمشده ارتفاعات انباردان شهرستان بستانآباد
رئیس جمعیت هلال احمر بستان آباد گفت: عملیات جستجو و نجات برای یافتن چهار مفقودی در منطقه کوههای انباردان شهرستان با موفقیت پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،علی مرسلی گفت: ساعت ۱:۳۳ بامداد امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر مفقودی چهار نفر در ارتفاعات کوههای روستای انباردان شهرستان بستان آباد به پایگاه امداد و نجات شیبلی با هماهنگی مرکز «ای. او. سی» استان گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی جستجو و نجات از پایگاه امداد و نجات شیبلی جمعیت هلال احمر بستان آباد با سه نیروی عملیاتی به محل حادثه اعزام و عملیات جستجو آغاز شد.
مرسلی ادامه داد: پس از جستجوی میدانی و پایش دقیق منطقه، هر چهار فرد مفقودی در وضعیت عمومی مناسب، شناسایی و با همراهی امدادگران به مکان امن منتقل شدند.
وی یادآوری کرد:در پایان عملیات این افراد به عوامل انتظامی تحویل داده شدند و ساعت ۷:۳۰ صبح امروز این عملیات با موفقیت به پایان رسید.
وی از شهروندان خواست تا در روزهای برفی زمستان از تردد به مکانهای ناآشنا و برف گیر خودداری کنند.