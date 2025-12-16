به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علی مرسلی گفت: ساعت ۱:۳۳ بامداد امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر مفقودی چهار نفر در ارتفاعات کوه‌های روستای انباردان شهرستان بستان آباد به پایگاه امداد و نجات شیبلی با هماهنگی مرکز «ای. او. سی» استان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی جستجو و نجات از پایگاه امداد و نجات شیبلی جمعیت هلال احمر بستان آباد با سه نیروی عملیاتی به محل حادثه اعزام و عملیات جستجو آغاز شد.

مرسلی ادامه داد: پس از جستجوی میدانی و پایش دقیق منطقه، هر چهار فرد مفقودی در وضعیت عمومی مناسب، شناسایی و با همراهی امدادگران به مکان امن منتقل شدند.

وی یادآوری کرد:در پایان عملیات این افراد به عوامل انتظامی تحویل داده شدند و ساعت ۷:۳۰ صبح امروز این عملیات با موفقیت به پایان رسید.

وی از شهروندان خواست تا در روز‌های برفی زمستان از تردد به مکان‌های ناآشنا و برف گیر خودداری کنند.